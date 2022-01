Cum va fi VREMEA în luna ianuarie și februarie 2022. Prognoza METEO pe PATRU săptămâni Cum va fi VREMEA in luna ianuarie și februarie 2022. Prognoza METEO pe PATRU saptamani Cum va fi VREMEA in luna ianuarie și februarie 2022. Prognoza METEO pe PATRU saptamani Meteorologii au emis prognoza meteo pentru finalul lunii ianuarie și luna februarie. Vremea se va raci, iar precipitațiile vor fi rar intalnite, la nivel național. Fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs. Saptamana 24.01.2022 – 31.01.2022 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile intracarpatice și in extremitatea… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 24 ianuarie – 21 februarie 2022. Meteorologii anunța o ușoara incalzire a vremii in prima saptamana a lunii februarie, dupa care temperaturile vor scadea simțitor, fiind mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada. Prognoza meteo. Saptamana 24.01.2022 – 31.01.2022 Valorile…

- Meteorologii au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, mai exact pana la jumatatea lunii februarie. Iar veștile nu sunt deloc bune, iarna fiind din plin resimțita și in perioada care urmeaza. Saptamana 17.01.2022 – 24.01.2022 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo valabila pentru luna ianuarie. Meteorologii anunța o luna ianuarie mai clada decat ar fi normal, iar precipitații vom avea din belșug. Saptamana 03.01.2022 – 10.01.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Prima luna din an vine cu vreme buna și temperaturi mai mari decat in mod obișnuit. Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Va ploua și ninge puțin in majoritatea regiunilor. 3 – 10 ianuarie alorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Meteorologii au emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Prima luna din an vine temperaturi mai mari decat in mod obisnuit. Vremea in saptamana 3 – 10 ianuarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in toate regiunile. Regimul pluviometric va fi…

- Saptamana 15.11.2021 – 22.11.2021Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru acest interval, in toate regiunile.Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii țari, dar mai ales in zonele montane.Saptamana 22.11.2021 – 29.11.2021Temperatura medie a aerului va avea valori…

- Saptamana 01.11.2021 – 08.11.2021Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai acentuata in cele estice și sud-estice.Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea vestica a țarii, dar mai ales in regiunile…

- Saptamana 01.11.2021 – 08.11.2021Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai acentuata in cele estice și sud-estice.Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea vestica a țarii, dar mai ales in regiunile…