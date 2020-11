Stiri pe aceeasi tema

- Vremea pe 16 noiembrie va fi frumoasa și cu temperaturi mai ridicate decat media acestei perioade, iar in Dobrogea se așteapta ploi pe tot parcursul zilei. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca luni, 16 noiembrie, cerul va fi variabil in jurul pranzului, iar in sudul și estul țarii,…

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…

- Vremea se strica incepand de vineri in cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile scad si cu 10 grade fata de valorile din zilele anterioare. In sud-estul tarii, maximele nu vor depasi 17 grde Celsius. La munte vor fi precipitatii mixte, iar celelalte regiuni vor fi lovite de ploi. Conform Administratiei…

- Chiar daca temperaturile maxime pot ajunge la 27 de grade, ca într-o adevarata zi de vara, nu este exclus ca mai spre seara sa înceapa ploaia. Temperaturile minime sunt de 14 grade Celsius, iar viteza vântului va…

- Toamna 2020 pare a fi cea mai calduroasa toamna de pana acum, iar in urmatorii 10 ani, numarul de zile caniculare din București s-ar putea dubla. "Pe 1 septembrie am inregistrat la nivelul temperaturilor maxime cele mai ridicate valori de pana in prezent – 39,3 grade Celsius la Zimnicea, 39,1…

- ANM a emis un Cod galben de canicula, valabil de vineri pana luni, in Vestul, Sudul și Estul Romaniei. Temperaturile maxime ajung la 37 de grade Celsius, conform meteorologilor. „In intervalul mentionat, in zonele de campie și de podiș disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele…

