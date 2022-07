Cum va fi vremea în luna august. Estimările meteorologilor pentru ultimele săptămâni ale verii Canicula va persista și in luna august, temperaturile vor fi ridicate pentru aceasta perioada, iar ploile vor fi prea puține, au transmis, vineri, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. In saptamana 01-08 august valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in extremitatea de vest a țarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele vestice și nord-vestice. In a doua saptamana din luna august temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

