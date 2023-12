Cum va fi vremea în ianuarie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni/Ce vești vin de la ANM Ne apropiem tot mai mult de finalul lui 2023 și inceputul anului 2024. E o perioada in care mulți se afla in vacanța și se bucura de zilele libere, unii la munte, departe de aglomerația din marile orașe, alții la bunici, la țara, unde au mers pentru a petrece Craciunul alaturi de familie. Cum se […] The post Cum va fi vremea in ianuarie. Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani/Ce vești vin de la ANM first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

