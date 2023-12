Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM au actualizat prognoza pe urmatoarele doua saptamani. In zona noastra se anunța ploi de Craciun. Vremea se mai incalzește dar nu scapam de precipitații. Cei care vor sa mearga la colindat in noaptea de Craciun, trebuie sa-și ia cu ei și umbrela. ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarea…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, valabila de sambata, 2 decembrie, de la ora 12.00 și pana duminica, 3 decembrie, la ora 14.00, in care vremea va fi mai calda decat cea normala in aceasta perioada a anului.Potrivit ANM, sambata, in Capitala, Vremea va fi mult mai calda decat…

- Valorile termice vor fi in general apropiate de normele perioadei in regiunile din jumatatea de vest a țarii, in timp ce in rest se vor situa peste acestea, cu o abatere pozitiva mai pronunțata in sud-est.

- Cum va fi vremea in saptamanile ramase din noiembrie, ultima luna de toamna calendaristica, dar și daca vor fi surprize semnificative din punctul de vedere al regimului termic – dupa ce pana acum am avut parte, in general, de temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru anotimpul ce precede iarna.…

- Vremea va fi mai calda decat de obicei in urmatoarea luna. Daca in prima saptamana de prognoza ploile vor fi mai multe decat de obicei, in cea de-a doua vor lipsi, dupa care vor reveni la o cantitate normala, informeaza Mediafax.Prognoza meteorologica pentru perioada 6 noiembrie - 4 decembrie a fost…

- Prognoza meteo saptamana 16.10.2023 – 23.10.2023Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile vestice, sudice și sudestice. Val de frig peste Romania. Timp de doua saptamani,…

- Vremea o ia razna in Romania și iarna pare sa se instaleze mai repede decat este cazul. Meteorologii au actualizat prognoza meteo pana la finalul lunii octombrie și au facut un anunț extrem de important. Un val de aer polar va veni deasupra țarii noastre și va aduce un episod de vreme rece in majoritatea…

Vremea in iarna 2023-2024. Prognoza METEO: Cand va cadea prima zapada Vremea de afara ne duce cu gandul la o zi frumoasa de vara. Cu toate acestea, iarna 2023-2024 se apropie iar primele semne incep sa apara. Citește și: Obiceiuri…