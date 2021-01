In urmatoarele patru zile, vremea in București va fi schimbatoare, cu temperaturi peste cele normale ale perioadei, miercuri si joi, respectiv cu o racire accentuata a regimului termic, vineri si sambata. Potrivit prognozei publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 6 ianuarie, ora 14:00 – 7 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta data. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 12 grade, iar minima de joi dimineata va fi de 3 – 5 grade. Cerul se va innora treptat, iar spre sfarsitul intervalului probabilitatea…