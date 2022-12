Cum va fi vremea în a doua zi de Crăciun. La ce valori vor ajunge temperaturile Prima zi a acestei saptamani, a doua zi a marii sarbatori a Craciunului, vine cu vreme predominant inchisa in Capitala. Inceputul zilei aduce ceața in mai multe județe din țara, motiv pentru care meteorologii au emis atenționari nowcasting COD GALBEN. De altfel, luni, in zonele joase din sudul și parțial din estul țarii nebulozitatea și […] The post Cum va fi vremea in a doua zi de Craciun. La ce valori vor ajunge temperaturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

