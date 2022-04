Cum va fi vremea după Paște. Prognoza meteo ANM. Zonele în care va ploua puternic De Paște, vremea va fi in general frumoasa in toata țara. Temperaturile sunt cu mult peste normalul acestei perioada anunța ANM. Totuși, ANM a emis o avertizare cod galben de vijelii, in Banat, Crișana și Maramureș, valabila in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3. In restul țarii, inclusiv in București, vremea se va menține frumoasa, fara a exista posibilitatea de ploi. Prognoza meteo ANM pentru saptamana viitoare De luni in schimb, ANM anunța ca vremea va fi in general instabila, iar valorile termice se vor situa in jurul normelor perioadei in regiunile intracarpatice si pe litoral… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

