- Cea mai mare parte a tarii se va afla miercuri sub o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 12:00 - 22:00, in regiunile intra-carpatice, la deal si la munte, se vor semnala averse…

- ANM a emis o avertizare de vreme rea in aproape toata Romania. Meteorologii si in urmatoarele doua zile instabilitate atmosferica accentuata, iar de marti, furtunile si ploile vor pune stapanire pe toata tara.

- Vremea va fi instabila in sud-vest, centru, sud-est, la deal și la munte, unde vor fi ploi, tunete, fulgere, vijelii, grindina și cantitați de apa și de 40 l/ mp. In schimb, atmosfera va sufocanta in regiunile sud-estice, unde se vor inregistra temperaturi canicuare. Indicele temperatura-umezeala va…

- Vremea o ia razna in aceste zile, cand este anunțat atat cod galben de furtuni cat și cod portocaliu de inundații. Instabilitea va dura cel puțin cateva zile. Meteorologii anunța ca cel puțin pana duminica dimineața, ora 10.00, aproape toata Romania va fi lovita de furtuni și instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, inclusiv in Bucuresti, pana sambata dimineata. Astfel, sunt prognozate averse insotite de descarcari electrice, vant si, posibil, grindina. Meteorologii anunta…

- Vremea schimba din nou foaia, la nivelul Capitalei, drept urmare e bine sa aveți in vedere ca sunt anunțate intervale cu ploi și fenomene specifice furtunilor de vara. Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie au emis, miercuri, o prognoza speciala pentru București, valabila pana vineri…

- Vremea continua sa iși faca de cap in vestul țarii, dar și in alte zone ale Romaniei. Meteorologii au emis o noua avertizare și atenționeaza ca vor urma aproximativ doua zile de instabilitate atmosferica, vant puternic și ploi.

- Avertizare de vreme instabila pentru mai multe județe din țara. Mesajul tip COD GALBEN emis vineri de Administratia Nationala de Meteorologie va intra in vigoare in scurta vreme, respectiv de la ora 13, și va ramane in vigoare pana la primele ore ale zilei de sambata, mai exact pana in 16 mai la ora…