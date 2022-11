Stiri pe aceeasi tema

- Brasov, Predeal și Sibiu sunt cele mai cautate destinații turistice pentru minivacanța de 1 Decembrie . Cei mai mulți romani iși vor petrece zilele libere in țara, in marile orașe, care vor organiza festivitați cu ocazia Zilei Naționale, și la munte. In topul celor mai populare orașe se afla Brașov,…

- VREMEA in regiuni pana in 11 decembrie: prognoza meteo pe 2 saptamani, de Ziua Naționala și Moș Nicolae. Temperaturi, precipitații Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Ușor mai cald va fi in 2-4 decembrie,…

- Vremea se strica in toata țara, iar un nou val de aer polar va pune stapanire pe Romania. Meteorologii anunta temperaturi sub pragul de inghet, inclusiv in Bucuresti. La munte va ninge viscolit.

- Centrul Cultural Carei, director Joszef Szucs, a primit aprobare și finanțare de la Primaria Carei pentru a a aduce Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat din Budapesta in preajma Zilei Naționale a Romaniei. Joi, 24 noiembrie 2022, de la ora 18:00, Ansamblul Folcloric Maghiar de Stat din Budapesta a prezentat…

- ANM aduce vești proaste. Ne așteapta o vreme rece cu fenomene meteorologice extreme in test weekend. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis inca de vineri, o informare de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, ce vizeaza intreaga tara, pana luni seara, 21 noiembrie.…

- Vremea se va incalzi devenind usor mai calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult noros. Temporar, pe arii relativ extinse, se vor semnala ploi si cu caracter de aversa insotite izolat de descarcari electrice. Pe arii restranse, cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp si vor fi conditii de…

- Vremea se racește brusc in Bucuresti, duminica, arata prognoza speciala a meteorologilor pentru weekend. Temperaturile scad cu 10 grade. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Romania se imparte in doua anotimpuri. In timp ce in Campia Romana, vremea va fi deosebit de calda, in vest, centru și nord se racorește și lovesc furtunile. Meteorologii anunța ploi cu grindina.