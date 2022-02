Cum va fi vremea de Ziua Îndrăgostiților la munte. Prognoza meteo pentru 14 februarie Cum va fi vremea de Ziua Indragostiților la munte. Prognoza meteo pentru 14 februarie. Vești bune pentru indragostiții care vor sa evadeze in acest weekend. Se anunța temperaturi destul de mari pentru aceasta perioada. Tinerii care vor sa petreaca Ziua Indragostiților pe litoral vor avea o surpriza. Vantul va suflat cu putere, iar temperatura maxima ajunge la 6 grade, in Constanța. Cum va fi vremea de Ziua Indragostiților la munte. Prognoza meteo pentru 14 februarie La Brașov, și in zona muntoasa temperaturile ajung de asemenea la 6 grade, insa sunt așteptate și ninsori. In nordul Moldovei și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

