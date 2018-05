Stiri pe aceeasi tema

- In perioada minivacantei de Rusalii temperaturile vor fi ridicate in toata tara, maximele atingand 30 de grade. La mare vremea va fi frumoasa, insa la munte se anunta precipitatii, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Klaus Iohannis, mesaj de ULTIM MOMENT pentru romanii…

- Vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in mini-vacanta de Rusalii, dar vor exista momente de instabilitate atmosferica semnalate mai mult in zonele de munte, a declarat meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Robert Manta pentru ...

- Vremea in weekend va fi calda, cu temperaturi situate intre 22 si 30 de grade, insa instabila, urmand ca sambata dupa-amiaza sa ploua in toata tara, in special in zona de munte, unde vor fi frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si chiar grindina. Si duminica va ploua torential…

- Vremea va fi in general calda in acest weekend, temperaturile ajungand pana la 30 de grade, insa va ploua in toata tara, sambata dupa-masa. Duminica va ploua torential in partea de vest a tarii, in timp ce in est vremea va fi frumoasa, iar ploile vor fi de scurta durata. Potrivit Administratiei Nationale…

- Vremea in mini-vacanța de Rusalii. Vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in mini-vacanta de Rusalii, dar vor exista momente de instabilitate atmosferica semnalate mai mult in zonele de munte, mai ales dupa-amiaza si seara, a declarat, vineri, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al…

- Vremea se va mentine predominant frumoasa, cu valori termice mult mai ridicate decat cele obisnuite in aceasta perioada din an, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.Innorari si izolat averse si descarcari electrice se vor semnala dupa-amiaza in nord-vest, in special in zona Muntilor…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele doua saptamani vremea va fi cu mult mai calda fata de normalul acestei perioade, cu temperaturi care vor ajunge pana la 29-30 de grade de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 23 aprilie - 6 mai.Citește…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…