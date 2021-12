Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii și vreme destul de rece. Pe timp de zi, mercurul in termometre va cobori pana la -7 grade Celsius, iar noaptea pana la - 16 grade Celsius. Timpul rece va ține pana la Revelion, iar ulterior treptat se incalzește.

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Cu variatii in general usoare de la o zi la alta, in perioada 27 decembrie 03 ianuarie, temperaturile maxime vor avea o tendinta de crestere de la 5...6 grade,…

- Cum va fi VREMEA de Craciun 2021, in județul Alba. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare Cum va fi VREMEA de Craciun 2021, in județul Alba. Prognoza METEO. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare In perioada Craciunului vom avea parte de temperaturi scazute, in intregul județ, dar totdata, exista…

- Cum va fi VREMEA pe regiuni in prima parte a lunii noiembrie: Temperaturi de primavara și precipitații slabe, in mare parte a țarii Cum va fi VREMEA pe regiuni in prima parte a lunii noiembrie: Temperaturi de primavara și precipitații slabe, in mare parte a țarii Regimul termic prognozat pentru urmatoarele…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 11-24 octombrie. ANM anunta ca in Banat regimul termic va fi caracterizat de valori termice diurne mult mai coborate decat cele specifice celei de-a doua decade a lunii octombrie, cu maxime medii de 12...14 grade, in timp ce minimele nocturne vor…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil și fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. La nordul țarii vor fi maxime care vor oscila intre +16 și +19, iar noaptea intre +3 și +6 grade Celsius. In centrul țarii se așteapta maxime de pana la +20 de grade, iar la sud +21. In urmatoarele zile,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +17 și +19 grade Celsius, iar pe timp de noapte vom avea minime de pana la -2 grade Celsius. Tot astazi, intra in vigoare codul galben de inghețuri, emis ieri de SHS. In urmatoarele…

