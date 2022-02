Cum va fi vremea de Paște. Prognoza neoficială a doua jumătatea a lunii aprilie Cum va fi vremea de Paște. Prognoza neoficiala a doua jumatatea a lunii aprilie. Vremea in Romania a devenit haotica in ultimele luni. In luna ianuarie am avut temperaturi cu minus, pe cand mijlocul lunii februarie a venit cu temperaturi care au depașit chiar și 15 grade in mai multe zone ale țarii. Cum va fi vremea de Paște. Prognoza neoficiala a doua jumatatea a lunii aprilie Romanii se intreaba insa cum va fi vremea de Paște și ce schimbari meteorologice vor mai veni. Conform estimarilor publicate de unde-si-cand.net , prognoza neofociala arata ca in ziua de Paște, dar și in cea de a doua jumatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

