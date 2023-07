Cum va fi vremea de la 1 august. Scăpăm sau nu de caniculă Cum va fi vremea de la 1 august. Scapam sau nu de canicula? ANM anunța temperaturi ceva mai scazute decat normalul acestei perioade. Iar acest lucru e valabil in prima parte a lunii august. De asemenea, vor exista zone afectate de ploi, dar și zone in care vremea va fi destul de frumoasa. De abia spre finalul lunii august putem sa vorbim despre un nou val de canicula. Se pare deci ca ultima luna de vara aduce cateva surprize. Iata cum arata prognoza meteo ANM. In perioada 31 iulie – 7 august, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

