Cum va fi vremea de Crăciun. În iarna 2020-2021, vor alterna perioadele mai reci cu temperaturile mai calde Meteorologii spun ca este posibil ca aceasta luna sa fie una mai calda fața de perioadele similare din anii trecuți. De asemenea, spun ca in iarna 2020-2021 vor alterna perioadele cu temperaturi mai mari și cele mai scazute fața de normalul sezonului. „Este posibil ca și decembrie, așa cum arata estimarile la acest moment sa […] Citește Cum va fi vremea de Craciun. In iarna 2020-2021, vor alterna perioadele mai reci cu temperaturile mai calde in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

