- Astazi, vremea va fi in general inchisa si in cea mai mare parte a tarii cu mult mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 15 grade. Temporar va ploua in toate regiunile, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte. Izolat, cantitatile de…

- Astazi, vremea se va incalzi usor, insa valorile termice se vor situa, in general, tot sub mediile multianuale. Spre seara, va ploua in sud-vestul tarii si posibil izolat in rest, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 16 grade. Izolat vor fi…

- Vremea se schimba brusc și devine inchisa si rece in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice, potrivit prognozei ANM.

- Prognoza pentru ziua de miercuri nu este una imbucuratoare pentru cei care sperau sa fie o zi cu soare și temperaturi primavaratice, specifice inceputului lunii aprilie. Vremea se racește simțitor, din cate au avertizat specialiștii. Inca din ziua precedenta, Administratia Nationala de Meteorologie…

- Astazi, vremea va fi in continuare mai rece decat in mod obisnuit in prima decada a lunii aprilie. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in centrul, estul si sudul tarii, unde pe arii restranse va ploua slab. La munte, pe alocuri vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare. Vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de sambata, 20 martie. Vremea va fi rece pentru aceasta perioada calendaristica, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre 2 și 11 grade. Noaptea de vineri spre samnata va aduce o vreme rece in aproape toata țara. Cerul…

- Vremea se incalzește ușor, sambata, dar temperaturile raman scazute, mai ales dimineata si noaptea, transmit meteorologii. Dupa-amiaza, in vest, in sud și in centru revin precipitațiile, sub forma de ploaie in zonele joase, iar in zonele de deal și munte vor fi ninsori și lapovița. Cerul va fi variabil,…

Credinta populara spune ca "Babele" sunt vrajitoare care au puterea sa influenteze starea vremii intr-o singura zi, caci in aceste Post-ul DAMBOVITA: Babele au debutat cu precipitatii si temperaturi scazute. Cum va fi vremea in urmatoarele 8 zile