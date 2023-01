Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice vor fi in crestere usoara fata de ieri, insa dimineata va fi in continuare mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in nord si in nord-est. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta, in sudul…

- Temperaturile scad astazi cu pana la zece grade, in mai multe zone, dupa ce in weekend au fost chiar și 17 grade. Vremea se racește treptat, iar gerul va cuprinde, pana miercuri dimineața, majoritatea zonelor din țara, anunța meteorologii ANM, pentru Libertatea. Potrivit ANM, temperaturile vor fi cuprinse…

- Temporar vor fi precipitații in toate regiunile, iar pe arii restrinse cantitațile de apa vor depași 20 l/mp. Pe timpul zilei va ploua, iar din orele serii in Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare.Iar in sud-estul teritoriului, ploile vor avea și…

- Meteorologul Meda Andrei a vorbit la Realitatea PLUS despre cum va fi vremea in mini-vacanța:"In aceasta dimineața, mai mult nori in partea de est și sud a țarii, in rest o vreme buna, mai mult senin. Intr-adevar, o vreme puțin mai racoroasa dar pe parcursul zilei temperaturile vor mai crește, cu temperaturi…

- Vremea se va raci fata de ziua precedenta. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse va ploua, trecator noaptea posibil lapovita. La munte vor predomina ninsorile. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 5 grade, iar cele minime intre 0 si 4 grade. Izolat,…

- Romanii care planuiesc sa calatoreasca prin țara, in minivacanța de 1 Decembrie vor avea parte de o vreme placuta. Meteorologii anunța ca temperaturile vor fi mai mari decat normalul perioadei. Insa, cu toate acestea sunt așteptate ploi. Temperaturile pot ajunge și la 17 grade in Dobrogea in urmatoarele…

- Meteorologii aduc in continuare vești bune. Luna noiembrie debuteaza cu temperaturi de primavara, dupa ce un val de aer tropical ajunge in țara noastra la mijlocul saptamanii viitoare. „Ne bucuram de vreme placuta in aceste zile, o vreme mai calda chiar cu mult decat ar trebui sa avem la aceasta data…

- "Ne bucuram de vreme placuta in aceste zile, o vreme mai calda chiar cu mult decat ar trebui sa avem la aceasta data calendaristica, in jumatatea de sud a teritoriului, acolo unde temperaturile ating și depașesc chiar valori de 20 de grade la amiaza spre 24-25 de grade, atat in aceasta dupa-amiaza cat…