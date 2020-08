Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa, reprezentanții Ministerului Sanatatii din Rusia au declarat ca vaccinul va fi gata la sfarsitul lunii, relateaza BBC. Presedintele Vladimir Putin a declarat ca vaccinul a trecut toate verificarile necesare, adaugand ca fiica sa a fost deja vaccinata. Vaccinul a fost numit…

- Compania farmaceutica americana Moderna, care a inceput ultima faza a testarii viitorului sau vaccin impotriva Covid-19, anunța ca acesta va avea un „pret de pandemie”, care va depinde și de volumele solicitate de fiecare tara, scrie digi24.ro

- "Exista in prezent sute de vaccinuri (impotriva COVID-19) in proces de testare si trebuie sa indeplineasca toate normele si reglementarile prevazute pentru a fi aplicate in siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, la o conferinta de presa. Oficialul OMS a declarat…

- Raed Arafat susține ca aparitia unui vaccin anti-COVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia, avand in vedere multitudinea de cazuri de pe glob. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva…

- Jurnalistul Antena 3, Radu Tudor lanseaza, pe Facebook, ipoteza conform careia Romania nu s-ar fi asigurat ca va avea doze de vaccin impotriva noului coronavirus, atunci cand acestea vor fi produse."Suntem 500 de milioane de locuitori in UE. S-au securizat 300 milioane de vaccinuri de la Sanofi.…

- Cercetatorii din Timisoara au facut primii pasi pentru crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, care ar urma sa fie administrat sub forma unui spray nazal. Proiectul de trei milioane si jumatate de lei este finantat de Ministerul Educatiei si realizat de Centrul de Cercetare Oncogen din…

- Expertii din grupul de consiliere stiintifica al guvernului britanic spun ca viitorul vaccin impotriva Covid-19 s-ar putea sa nu dea rezultate foarte bune in cazul persoanelor in varsta, care au cel mai mare risc de a muri in urma infectiei cu coronavirus, relateaza Mediafax.

- Ardern a spus ca oamenii au sugerat totul, de la saptamana de munca mai scurta la mai multe sarbatori publice, ca mijloc de stimulare a economiei și de incurajare a turismului intern, in timp ce granițele raman inchise strainilor Comentariile informale ale primului ministru i-au incantat pe neozeelandezii,…