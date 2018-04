Cum va fi recuperată ziua liberă de luni Guvernul a stabilit ca ziua de luni, 30 aprilie, sa fie zi libera pentru elevi si angajatii de la stat, pentru a face legatura cu ziua libera de marti, 1 Mai, zi nelucratoare conform Codului Muncii. Noua zi libera va fi recuperata ori in ziua de sambata, 5 mai, ori prin prelungirea orelor de program, pana la data de 11 mai. Masurile de recuperare a orelor sunt valabile si pentru unitatile de invatamant, care sunt libere sa-si organizeze orarul cursurilor astfel incat elevii si profesorii sa nu piarda orele din ziua de 30 aprilie. De asemenea, la institutiile in care activitatea nu poate fi intrerupta,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

