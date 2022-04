Stiri pe aceeasi tema

- Primii militari din grupul de lupta al NATO vor veni in Romania luna viitoare. E declarația pe care ministrul Apararii a facut-o in exclusivitate intr-un interviu acordat TVR. Vasile Dincu spune ca baza de la Cincu este locul ideal pentru amplasarea grupului de lupta al NATO.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, ca in Romania sunt peste 3.900 de soldati strani, urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiti in mai multe zone din tara, in functie de activitatile pe care le desfasoara. Fii la curent…

- Primii militari din detașamentul cu care contribuie Franța la Forța de Raspuns a NATO au ajuns, luni seara, in Romania, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, anunța ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. In zilele urmatoare, alți militari și mijloace tehnice parte a Forței de Raspuns a NATO vor…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat joi ca, cel mai probabil, in primavara va fi infiintat grupul de lupta al NATO in Romania.Am facut un pas inainte discutand cu aliatii mai mult, discutand pentru sprijinul formal de care avem nevoie pentru a realiza acest 39;battle group 39; in Romania. Sigur…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, lau B1 TV, ca cei 1.000 de militari suplimentari care trebuie sa soseasca in Romania ar putea ramane pentru o perioada mai mare de timp daca tensiunile de la Marea Neagra nu vor fi inlaturate. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am…