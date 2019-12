Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie de la Comisia Europeana va veni in Romania la inceputul lunii decembrie, pentru a discuta cu autoritatile de la Bucuresti pe tema liberalizarii pietelor de gaze naturale si energie electrica, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- ​Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) susține ca stocurile de gaze realizate pentru iarna reprezinta circa 96% din capacitatea de stocare existenta la nivel național. Practic, depozitele sunt pline, situație rar întâlnita în alți ani. Potrivit surselor…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat miercuri ca anuleaza licitația care ar fi schimbat furnizorul de gaze din Otopeni. De asemenea, cel pe care l-ar fi schimbat ar putea ramâne cu licența de furnizare. Reamintim ca HotNews.ro a dezvaluit marți ca ANRE…

- ​Toate companiile din energie ar putea fi obligate sa notifice ce Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu cel putin 12 luni înainte, intenția unui de a efectua modificari ale statutului juridic, se arata într-un proiect de ordin al ANRE pus în dezbatere…

- ​Comisia Europeana nu mai accepta nicio explicație din partea autoritaților române în ceea ce privește restricțiile impuse pe piața gazelor prin controversata OUG 114/2018, reiese din documente ale autoritaților de la Bruxelles consultate de HotNews.ro. Dupa cum se prezinta lucrurile, sancționarea…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a demarat un proces de consultare publica, in regim de urgența, pentru un proiect de Ordin care prevede reducerea termenului pentru care se aplica restricțiile impuse de controversata OUG 114/2018 in privința tranzacționarii gazelor.…

- Comisia Europeana (CE) a acordat inca 3 luni Romaniei pentru a-si curata legislatia de unele prevederi toxice ale OUG 114, care au creat haos in sectorul energetic national. Intrebarea este: cat timp ii va lua tarii noastre sa scape cu totul de spectrul nefastei ordonante? In urma cu mai putin…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a decis luni retragerea licentelor de furnizare si distributie in localitatea Otopeni detinute de OTTO Gaz SRL, incepand cu data de 1 decembrie 2019, motivul invocat fiind, potrivit unor surse HotNews.ro, anumite probleme financiare ale…