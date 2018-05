Cum va fi impactata industria financiar bancara de tehnologie? Revolut, printre companiile care au confirmat participarea la iCEE.fest 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon si Amazon Web Services au inaugurat oficial noul sediu si Centru de Dezvoltare si Tehnologie din Bucuresti, creand peste 650 de locuri de munca, care se adauga celor 1000 pe care compania le avea deja in Romania.

- Intitulata „Recapitalizarea fondului cultural urban. Amprenta artelor vizuale in urbe”, a treia conferința din seria #CePunemInRama? din acest an de la ARCUB va avea ca subiecte de dezbatere unele dintre cele mai interesante proiecte de arta urbana din București. Conferința va fi susținuta de Anca Boeriu,…

- Orasele se schimba mereu, iar cetatenii se adapteza rapid la noile inovatii care le simplifica traiul si devin tot mai prezente in viata lor. Astfel, cerintele lor cresc si in raport cu administratorii oraselor. De aceea, edilii ar trebui sa tina pasul cu tehnologia care avanseaza intr-un ritm accelerat…

- Organizatorii turneului de la Madrid (de categorie ”Premier Mandatory” la WTA și ”Masters” la ATP) au prezentat o lista cu jucatorii care au confirmat deja participarea la competiția care va avea loc in perioada 4-13 mai 2018. Printre cei care au anunțat ca vor juca se afla Rafael Nadal și Simona Halep…

- Investitorii de top din țara s-au intalnit cu reprezentanții administrațiilor locale in cadrul summit-ului Romanian Business Leaders. Printre edilii prezenți la intrunire, s-a numarat și primarita Irina Onescu, care a incercat sa ii convinga pe oamenii de afaceri ca Petrișul și mediul rural merita…

- UPT, prin Centrul ID/IFR și E-learning, a organizat, in aceasta saptamana, la Biblioteca UPT, Workshopul GirlsTech – Fete și Femei in Tehnologie, din cadrul proiectului internațional Erasmus+ GirlsTech. Prin intermediul acestui proiect organizatorii iși propun atragerea fetelor catre…

- Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere."Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii…

- Antena Group se dezice de afirmațiile lui Dan Negru cu privire la filmul “Touch me not/ Nu ma atinge-m a”, oferind un comunicat prin care precizeaza ca parerea ii aparține doar vedetei, nu și trustului. Afirmațiile lui Dan Negru cu privire la “Touch me not/ Nu ma atinge-ma” nu reprezinta poziția oficiala…