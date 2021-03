Cum va fi fluidizat traficul de calatori la Aeroportul Henri Coanda Politia de Frontiera Romana informeaza ca implementeaza in Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport International Henri Coanda un proiect european ce vizeaza utilizarea "Sistemului automat de verificare a documentelor de calatorie in aeroporturi - porti ABC", derulat din fonduri europene nerambursabile.



Proiectul pilot presupune utilizarea la controlul de frontiera a sase porti automate pentru verificarea documentelor de calatorie ale persoanelor, prin compararea imaginii faciale din cipul electronic al pasaportului/ cartii de identitate cu cea captata de la persoana prezenta fizic la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Otopeni are incepand de joi, 4 martie, sase scannere automate. Acestea sunt destinate recunoasterii automate a trasaturilor faciale ale pasagerilor care detin deja pasapoarte biometrice, sistemul urmand sa recunoasca automat calatorii pentru a le permite accesul in aeroport, a anunțat Catalin…

- Incepand cu data de 1 martie, toate țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat o noua eticheta de energie pentru aparatele de uz casnic. Decizia vine pe fondul prioritații pe care Comisia Europeana a stabilit-o in ceea ce privește creșterea eficienței energetice. Din acest punct de vedere, Romania…

- Trei grupuri formate din 14 cetateni din Afganistan au fost depistate de catre politistii de frontiera de la Nadlac, pe sensul de iesire din Romania, in trei automarfare conduse de doi soferi bulgari si un roman. Cetatenii afgani erau ascunsi in compartimentele de marfa ale autovehiculelor si incercau…

- Muzeul Județean Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcțiilor contractuale, temporar vacante, astfel: muzeograf S I, Secția Relații cu Publicul; muzeograf debutant S, Secția Etnografie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- Cetațenii europeni și strainii cu ședere legala in Romania se vor putea vaccina impotriva COVID in țara noastra. Prevederea este inclusa intr-o hotarare prin care guvernul a extins și categoriile de persoane și de angajați din domenii considerate esențiale care vor fi cuprinse in etapa a doua de vaccinare.…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, au fost depistați 42 de cetateni din Afganistan, respectiv Pakistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in opt automarfare conduse de soferi romani, turci si cehi. In data…

- Guvernul a adus mai multe modificari Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19, incluzand diverse categorii pentru etapa a doua de vaccinare, printre care navigatorii, personalul de pe platforme marine sau casierii din magazinele alimentare. De asemenea, se pot vaccina si strainii care au sederea…

- ”Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 reglementarile europene privind 'Roam like at home' (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a incheierii perioadei de tranzitie dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana.…