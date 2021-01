Cum va fi distribuită cea de-a treia tranșă de vaccinuri anti-Covid în centrele din țară Cea de-a treia tranșa de vaccinuri anti-Covid compusa din 150.150 de doze a ajuns in țara astazi. Transportul a venit pe cale aeriana și a ajuns pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa. Procesul de vaccinare continua atat in centrele din București, cat și din țara, fiind distribuite 150.150 doze, dupa cum urmeaza: – Centrul Regional de Distribuție București: 39.975 doze; – Centrul Regional de Distribuție Brașov: 26.325 doze; – Centrul Regional de Distribuție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

