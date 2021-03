Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, amenința ca in cazul in care bugetul Educației pe acest an nu va fi mai mare raportat la execuția bugetara din 2020, iși va da demisia din funcția de conducere a instituției. Sorin Cimpeanu nu a folosit fix aceste cuvinte, insa a precizat ca are o așteptare clara…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca peste 8000 de elevi și 1200 de cadre didactice au prezentat deja adeverințe medicale dupa prima zi de școala, ceea ce inseamna ca procesul de invațamant va continua pentru ei in sistem online. Sorin Cimpeanu este convins ca acest numar va crește,…

- Incepand cu data de 8 februarie copiii se vor intoarce in bancile școlilor. Sunt multe reguli pe care aceștia trebuie sa le respecte, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat la cate cazuri de infectare cu Covid-19 se vor suspenda cursurile. “Ministerul Educației…

- Vaccinarea profesorilor va incepe inainte de 8 februarie, atunci cand va incepe semestrul al doilea al anului școlar, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației spune ca a vorbit cu coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania și a primit asigurari de la acesta ca vaccinarea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca aproape jumatate dintre elevii din Romania ar putea merge la școala de pe 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. “Datele se pot schimba (…) vom vedea fotografia momentului in data de 2 februarie (…) O estimare facuta acum cateva zile…

- Conform ministrului Educației, sindicatele din domeniul invațamantului sustin o informare completa asupra actului de vaccinare. „Sustinerea unei informari corecte si complete asupra actului de vaccinare fara a exista obligativitatea vaccinarii. Este o solicitare venita din partea sindicatelor din educatie”,…

- Conform ministrului Educației, sindicatele din domeniul invațamantului sustin o informare completa asupra actului de vaccinare. „Sustinerea unei informari corecte si complete asupra actului de vaccinare fara a exista obligativitatea vaccinarii. Este o solicitare venita din partea sindicatelor din educatie”,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca sunt șanse mari ca profesorii sa primeasca bani in plus la salariu. Mai exact, ministrul spune ca exista posibilitatea introducerii unei „componente salariale de motivare, in funcție de performanța, prin Programul Național de Redresare și…