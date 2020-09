Cum va fi Centrul Reşiţei în ziua concertului? RESITA – Dupa discutii cu constructorul – care si-a facut serios treaba, dar ritmul alert al lucrarilor a mai fost domolit de pandemie, de ploi si de lucrarile la diverse retele –, primarul spune ca a obtinut promisiunea ca, pana in 12 septembrie, piata centrala sa fie in linii mari gata pentru a suporta un eveniment de talia unui concert cu 500 de invitati! Chiar si asa, insa, Nelu Popa spune ca persoanele care vor veni vor vedea clar ca lucrarile vor fi intr-un stadiu avansat, desi nu vor fi finalizate pana in cel mai mic detaliu. Mai mult de atat, s-ar putea totusi ca stalpii sa lipseasca…… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

