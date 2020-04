Cum va fi călătoria cu trenul după pandemie și cum se poate face distanțare socială în gară și în vagoane ​Din prima parte a lui martie s-au întrerupt legaturile feroviare internaționale în Europa și în multe țari traficul intern este la o fracțiune din ce era în vremurile dinaintea pandemiei. Câteva țari discuta ce se va întâmpla dupa ieșirea din carantina, iar calatoria cu trenul se va schimba și ea mult, cel mai evident lucru urmând sa fie ca toți vom purta masca. Dar nici pe departe nu este singura modificare, iar mai jos puteți citi ce despre ce s-ar putea schimba, cu bune sau cu rele, iar marea întrebare este daca automobilul personal va… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

