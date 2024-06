Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca a fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania, potrivit Agerpres. «Alegerile au trecut, sa revenim la prioritatile romanilor. Ma bucur ca inflatia continua sa scada, ajungand deja aproape de 5%, si vom continua…

- A fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania – a anunțat premierul Marcel Ciolacu, amintind ca alegerile au trecut și ca trebuie sa revenim la prioritațile romanilor. Prim-ministrul le-a mulțumit membrilor guvernului, indiferent de culoarea politica,…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- A fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania – a anuntat premierul Marcel Ciolacu, amintind ca alegerile au trecut si ca trebuie sa revenim la prioritatile romanilor. Prim-ministrul le-a multumit membrilor guvernului, indiferent de culoarea politica,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca a fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania."Alegerile au trecut, sa revenim la prioritatile romanilor. Ma bucur ca inflatia continua sa scada, ajungand deja aproape de 5 , si vom continua sa luam masuri…

- Salariul minim european. Cum va fi aplicat in Romania. Legea ce aduce modificari Codului Muncii, publicata de minister Salariul minim european in Romania. Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica legea prin care se introduce salariul minim european in Romania. Directiva Uniunii Europene privind…

- Ne uitam in primul rand la salariul minim pe economie pentru ca acesta trebuie sa creasca pentru a asigura un nivel de trai decent avand in vedere inflația actuala. Știm deja ca in luna iulie va ajunge la valoarea bruta de 3.700 de lei, ceea ce inseamna o valoare neta de 2.217 lei. Și intr-adevar, se…

- Ne uitam in primul rand la salariul minim pe economie pentru ca acesta trebuie sa creasca pentru a asigura un nivel de trai decent avand in vedere inflația actuala. Știm deja ca in luna iulie va ajunge la valoarea bruta de 3.700 de lei, ceea ce inseamna o valoare neta de 2.217 lei. Și intr-adevar, se…