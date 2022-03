Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential Cosmin Marinescu afirma, intr-o postare pe blogul personal, ca masurile de salvare economica din anii pandemiei "aduc acum si nota de plata", iar "inflatia actuala este unul din costurile economice ale masurilor de lupta impotriva crizei-corona". "In functie de amploarea impactului…

- “Odata cu declansarea razboiului, prin invadarea Ucrainei de catre armata rusa in dimineata zilei de 24 februarie, toate estimarile economice s-au mutat brusc in registrul incertitudinilor, devenit imediat dominant pe majoritatea pietelor. De aici si cresterea mai rapida a preturilor, in ultimele saptamani,…

- Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu a facut o analiza economica pe fondul invaziei Rusiei din Ucraina. „Odata cu declanșarea razboiului, prin invadarea Ucrainei de catre armata rusa in dimineața zilei de 24 februarie, toate estimarile economice s-au mutat brusc in registrul incertitudinilor, devenit…

- Prețurile materiilor prime au continuat sa creasca joi la o saptamana dupa ce forțele ruse au invadat Ucraina. Cotațiile aluminiului, țițeiului, carbunelui și graului sunt la cele mai ridicate niveluri de cațiva ani. Sancțiunile impuse de puterile occidentale Rusiei – un producator de frunte pe piețele…

- Inlația a ajuns, in luna ianuarie, la 8,35%, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Preturile de consum in luna ianuarie…

- Excluzand costurile volatile ale gazelor naturale si alimentelor, indicele preturilor de consum (IPC) a crescut cu 6%, comparativ cu o estimare de 5,9%. Inflatia de baza a crescut astfel la cel mai ridicat nivel din august 1982. Ratele lunare ale IPC au fost, de asemenea, mai ridicate decat se asteptau…

- "Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) fata de precedentele 12…