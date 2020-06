Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Guvernul va aproba actul normativ prin care schema de garantare a creditelor pentru companiile mari pregatita de Executiv sa devina operationala dupa ce Comisia Europeana isi va da acordul in acest sens, cel mai probabil peste "o saptamana, doua". "Noi, deja, am adoptat in sedinta de guvern de saptamana trecuta memorandumul care pune bazele programului de ajutor de stat prin garantarea creditelor pentru investitii sau pentru capital de lucru pentru companiile mari. Este o schema prin care garantam credite in proportie de pana la 90%, subventionam dobanda,…