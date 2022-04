Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, impreuna cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, au prezentat luni seara, la Palatul Parlamentului, masurile incluse in programul „Sprijin pentru Romania”, prin care autoritațile iși propun sa ajute cetațenii și mediul de afaceri pentru a trece mai ușor peste situația provocata de creșterea…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, ca majoritatea masurilor de sprijin pentru populație și mediul de afaceri au fost decise la inițiativa partidului pe care il conduce. Pachetul de masuri va fi prezentat luni dupa-amiaza „E evident ca PSD a lucrat la cele mai multe dintre masuri,…

- Pachetul de masuri care urmeaza sa fie prezentat luni are o valoare de 17,3 miliarde de lei, iar masurile economice domina, spune presedintele PSD. 12 milioane de romani vor fi beneficiarii pachetului, il completeaza ministrul Muncii. Cei doi au vorbit și despre coșurile lor de cumparaturi. Intrebat,…

- Deputatul PNL Pavel Popescu, presedinte al comisiei de aparare, a fost contrazis din propriul partid, luni, dupa ce ceruse intr-o interpelare adresata Ministerului Afacerilor Externe, sa precizeze de ce nu expulzeaza diplomatii rusi, pe modelul altor tari NATO. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut…

- Asociatiile, fundatiile si persoanele fizice care propun initiative si actiuni in domeniul protectiei mediului inconjurator si animalelor pot beneficia in acest an de finantari nerambursabile in valoare totala de 2,4 milioane de lei, conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta…

- PRIGOR – Primaria Prigor vrea utilitați ca la oraș, cu fonduri asigurate prin Programul „Anghel Saligny”! In acest sens, au fost depuse trei proiecte in valoare totala de aproximativ 35 de milioane de lei! Primul vizeaza realizarea unei stații de epurare in centrul de comuna, acolo unde exista o mai…

- Detinutii din Penitenciarul Arad care au muncit in cursul anului 2021 pentru diverse firme au adus institutiei un venit de 6.659.591 lei, similar cu cel anterior pandemiei, chiar daca au lucrat direct din detentie si nu in puncte exterioare. In bilantul pe 2021 al Penitenciarului Arad se arata ca institutia…

- Guvernul marocan a anuntat ca din 7 februarie va redeschide spatiul aerian pentru zborurile internationale, dupa doua luni de inchidere pe fondul temerilor cauzate de Omicron. “Aceasta decizie intervine in conformitate cu dispozitiile juridice referitoare la gestionarea starii de urgenta sanitara si…