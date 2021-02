Cum va evolua comerțul online românesc în 2021 România traverseaza o etapa accelerata de digitalizare, cu efecte directe asupra retailului tradițional care va migra tot mai mult catre comerțul online. Dupa un salt de cel puțin 3 ani anul trecut, comerțul online își va continua evoluția și va înregistra o creștere de cel puțin 15% în 2021, oferind o perspectiva optimista pentru magazinele locale, arata analiza unei companii care dezvolta soluții IT de eCommerce.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

