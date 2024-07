Rugby: Tomitanii Constanta, la turneul final cu inca o echipa. Dupa Under-16, vor sa intre in careul de asi si la U-14 (GALERIE FOTO)

Clubul de rugby Tomitanii Constanta participa in 2024 cu inca o echipa la turneul final national In luna mai a acestui an, gruparea sportiva… [citeste mai departe]