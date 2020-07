Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 iul – Sputnik. De astazi a fost lansat concursul de admitere in cele 91 de instituții de invațamant profesional tehnic. Iar perioada de depunere a dosarelor este 13 iulie-31 iulie in colegii și centre de excelența și 13 iulie – 7 august, in școli profesionale și centre de excelența.…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Instituțiile de invațamant se redeschid de la 1 septembrie. Anunțul a fost facut de Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov. „Este timpul sa planificam intoarcerea in salile de studii. Impreuna cu prudența, dar nu cu frica, in maxima atenție și…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a elaborat proiectul „Reglementarilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 in condițiile epidemiologice de Covid-19 pentru instituțiile de invațamant primar, gimnazial, liceal și extrașcolar”. Documentul respectiv se afla la etapa consultarilor…

- Candidații care vor participa la concursul de admitere in invațamintul profesional tehnic vor putea depune dosarele atit in regim online cit și fizic cu inregistrare telefonica prealabila. In cadrul unei discuții pe care a avut-o cu managerii instituțiilor de invațamint profesional tehnic, ministrul…

- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii (MECC), Igor Șarov, a discutat astazi cu managerii instituțiilor de invațamant profesional tehnic o serie de aspecte ce țin de acest domeniu, inclusiv desfașurarea concursului de admitere in invațamantul profesional tehnic. ©…

- Institutul de Relații Internaționale și Universitatea „Dimitrie Cantemir”, fosta Universitate a Academiei de Științe, urmeaza a fi absorbite de Universitatea de Stat din Moldova. Promoțiile din acest an ar trebui sa fie ultimele, daca inițiativa ministrului Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov,…

- Fiecare universitate din Moldova iși va alege modelul sau de desfașurare a examenelor și susținere a lucrarilor de diploma. Declarația a fost facuta de Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, in cadrul unei emisiuni la TVC-21, transmite Noi.md. "In primul rind, universitatea are o autonomie.…

- CHIȘINAU, 4 mai - Sputnik. Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Igor Șarov, a venit cu mai multe precizari in legatura cu modalitatea de desfașurare a studiilor in instituțiile de invațamant profesional tehnic și superior, in context de pandemie. © Sputnik / Евгений ЕпанчинцевMinisterul…