Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a reușit sa centralizeze, miercuri seara, rezultatele finale de la alegerile parlamentare din 6 decembrie. PNL Timiș va avea cei mai mulți reprezentanți in parlament, iar Pro Romania și PMP au ratat pragul electoral. Vom avea patru senatori și zece deputați de Timiș.

- Conform distribuției mandatelor in funcție de numarul de locuitori, Argeșului ii revin 9 mandate de deputați și 4 de senatori. Se stiu deja viitorii parlamentari de Arges. PSD va avea doi senatori (Ovidiu Puiu si Cristina Stocheci) si cinci deputati (Simona Bucura-Oprescu, Nicolae Pavelescu, Nicolae…

- Judetul Vrancea are rezervate in noul Parlament cinci functii de deputati si doua de senatori. La alegeri parlamentare 2020 s-au inscris noua partide si aliante politice, care au depus liste complete de candidati.

- sursa foto: Info Sud-Est Alegerile parlamentare din 6 decembrie vor schimba configurația politica a actualului Legislativ in funcție de numarul de senatori și deputați pe care fiecare partid va reuși sa-l obțina in urma scrutinului. Fiecare județ reprezinta o circumscripție electorala, iar numarul de…

- Paul Anton (29 de ani) și Ante Puljic (33) i-au convins pe coechipierii de la Dinamo sa ramana dedicați echipei, iar fanii promit sa stranga bani pentru un bonus daca elimina sambata Viitorul din Cupa Romaniei. Dinamo a dat semne de viața, 3-0 cu Voluntari, prima victorie dupa doua luni de eșecuri in…

- Cum iși vor imparți partidele mandatele de parlamentari dupa alegerile din decembrie 2020. Agenția de Rating Politic a realizat o simulare electorala privind alocarea numarului de mandate in viitorul Parlament, calculele fiind realizate in baza rezultatelor oficiale de la alegerile locale. Astfel, in…

- Agenția de Rating Politic a realizat o simulare electorala privind alocarea numarului de mandate in viitorul Parlament in baza rezultatelor oficiale de la alegerile locale:PNL 34,2% / 159 de mandate (110 deputati si 49 de senatori)PSD 31% / 144 de mandate (100 de deputati si 44 senatori)USR-PLUS…

- PNL ar urma sa aiba 146 de parlamentari, adica 101 deputati si 45 de senatori, in timp ce PSD va scadea la un numar de doar 132 de parlamentari - 92 deputati si 40 senatori – cu 44, respectiv cu 30 mai putini decat in prezent. Asta arata simularea realizata de The Strategy Group pe baza numarului…