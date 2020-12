Guvernul Cițu va ajunge astazi la votul de increde in Parlament, acolo unde, cel puțin teroretic, are o majoritate confortabila. Aseara partidele și-au definitivat listele de propuneri, iar noul guvern va arata cel mai probabil in felul urmator: Guvernul Cițu Prim-ministru: Florin Cițu (PNL) Șeful Cancelariei Prim-ministrului: Victor Giosan (USR PLUS) Vicepremier: Dan Barna (USR... View Article