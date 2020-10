Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Europeana de Investitii, in valoare de 250 mil.EUR, pentru sustinerea obiectivului de investitii Spitalul Regional de Urgenta Iasi" "Valoarea totala a investitiei este de…

- Mihai Stoica, noul manager general al celor de la FCSB, a susținut o conferința de presa pentru a-și prezenta noul mandat și a anunțat deja ca atacantul Adrian Petre (22 de ani) va pleca. Adrian Petre nu i-a convins pe oficialii celor de la FCSB și va pleca sub forma de imprumut, cu opțiune de cumparare.…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat, luni, ca Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova si Biblioteca OMNIA vor fi reabilitate printr-un acord de imprumut de 18,5 milioane euro cu Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). "Daca vorbim de Teatrul National "Marin…

- ”X Factor” a adus in atenția telespectatorilor inca un moment de neuitat. Este vorba despre grupul ”Super 4”, care a reușit sa fure inimile juraților și sa le provoace lacrimi. Cei patru artiști au ridicat pe toata lumea in picioare și au trecut direct in bootcamp!

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni in timpul discuțiilor cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukașenko, ca Rusia va oferi un imprumut de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, dar liderul de la Minsk va trebui sa rezolve criza politica fara implicarea altor oficiali europeni, scrie Reuters.

- O explozie puternica s-a produs in noaptea de joi spre vineri la un depozit de munitii de la o baza a armatei iordaniene, declansand un incendiu, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului, Amjad Al-Adaileh, potrivit Agerpres.

- FC Viitorul a remizat cu Dinamo, 1 1, in meciul din ultima etapa a turneul play out din Liga 1. Antremrul Catalin Anghel crede ca rezultatul este echitabil. Tehnicianul constantean cere ca cei care comenteaza fenomenul infectarii cu coronavirus din fotbalul romanesc sa fie mai rezervati. Dupa meciul…

- Ioan Andone, președintele lui FC Voluntari, a lansat o ipoteza incredibila: daca Dinamo va retrograda, ilfovenii sunt dispuși sa le cedeze locul in Liga 1! Rezultatele de azi din ultima etapa a play-out-ului: Dinamo - Viitorul 1-1, Sepsi - Clinceni 1-0, Hermannstadt - Poli Iași 2-2, Chindia - Voluntari…