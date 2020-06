Cum va arăta vara pe plajă după pandemie pentru europeni? (AFP) Dupa lunile pline de anxietate petrecute in izolare in propriile apartamente, numerosi cetateni europeni isi cauta valizele, lotiunea pentru plaja si slapii si indraznesc sa-si faca planuri de vacanta la mare, prima vacanta de vara post-coronavirus, scrie AFP intr-un reportaj. Odata cu ridicarea restrictiilor si in contextul in care industria turismului se afla deja cu spatele la zid, Uniunea Europeana a prezentat la 15 iunie planurile de redeschidere a frontierelor interne. Insa chiar daca sunt permisele calatoriile in cea mai mare parte a UE, multi europeni ar putea prefera sa-si organizeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

