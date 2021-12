Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a avizat astazi indicatorii tehnico-economici ai autostrazii Buzau – Focșani, sector al A7 – Autostrada Moldovei. Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a avizat astazi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Astazi, 17 noiembrie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit datelor anunțate de autoritați: „Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 23480 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:20953 Numarul total de decese…

- Bilanțul epidemiologic din weekend da speranțe in privința ieșirii din criza sanitara pe care Buzaul a traversat-o in ultima luna. In cele doua zile, autoritațile din sanatate au raportat cel mai mic numar de noi imbolnaviri de la inceputul valului 4 al pandemiei. A fost weekend-ul cu cele mai puține…

- Licitația pentru construirea tronsonului Ploiești-Buzau din Autostrada Moldovei este in termenul legal de 60 de zile lucratoare pentru finalizarea procesului de evaluare, precizeaza Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Reamintim ca au fost depuse 39 de oferte pentru…

- Datele complete din bilanț vor fi caute publice in buletinul informativ de la ora 13.00.Pana pe 29 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.628.501 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.110 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- In ultimele 24 de ore, 448 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, anunța autoritațile, care transmit pentru a doua zi consecutiv datele preliminare privind evoluția coronavirus. De asemenea, au fost confirmate și 16.110 de cazuri noi, dar numarul testelor efectuate urmeaza sa fie transmis…

- Batalie mare pentru constructia primului tronson din Autostrada Moldovei A7. Saptamana trecuta, Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor, a anuntat ca s-au depus nu mai putin de 39 de oferte la licitatia pentru construirea primilor kilometri din autostrada. Concret, este vorba despre cei 63…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (cnair) cheltuie suma de 5,88 de milioane de lei pentru a ecologiza zona din autostrada A10 care traverseaza vechea groapa de gunoi a municipiului Alba Iulia. Licitatia organizata de CNAIR a fost adjudecata de asocierea formata din firmele…