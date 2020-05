Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coronavirus, și despre ce va urma in perioada urmatoare. Incepand cu 15 mai, daca nu va exista o creștere alarmanta a numarului de imbolnaviri, Romania va ieși din starea…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Va fi un set de reguli care vor insoti aceasta masura de eliminare a restrictiilor privitoare la libera circulatie. Masura va fi valabila pentru toti cetatenii romani", a explicat Ludovic Orban joi seara, intr-o interventie la B1 Tv. Iohannis anunta de cand DECLARATIA…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca din 15 mai toți romanii vor fi obligați sa poarte masca in spațiul public și pe transportul in comun. “Dragi romani, așa vom arata dupa 15 mai in spațiile publice inchise și atunci cand folosim transportul public in comun. Am decis astazi ca toata lumea…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi seara ca șefa secției de terapie intensiva de la spitalul Gerota, aflata in stare grava in urma infecției cu coronavirus, incepe sa-și revina. „ Am vorbit cu directoarea Directiei Medicale de la Ministerul Afacerilor Interne. Am avut 2 doctorite in stare critica,…

- Platforma Nationala de Pregatire in Situatii de Urgenta „Fii pregatit” a elaborat un ghid de masuri prin care sa fie diminuate sansele de infectare cu noul coronavirus atunci cand suntem nevoiti sa calatorim cu transportul in comun. Desi de miercuri Romania a intrat intr-o carantina totala, persoanele…

- Doclandia.ro, cel mai mare spital virtual dezvoltat in Romania, ofera gratuit platforma sa tehnologica Guvernului Romaniei, in special Ministerului Sanatatii, pe perioada starii de urgenta, pentru a fi utilizata de catre toti medicii romani. "Sistemul de sanatate romanesc are nevoie urgent…

- Cele mai negre scenarii privind criza COVID-19, incep sa se contureze in Romania. Astfel, Romania este „zona galbena” COVID-19, cu peste 500 de persoane raportate ca fiind infectate cu noul coronavirus pe teritoriul tarii. Oameni buni, ceea ce este mai grav, oamenii din prima linie in lupta cu COVID-19,adica…

- Aceștia recomanda ca populația sa evite mijloacele de transport in comun și spațiile inchise și aglomerate intrucat favorizeaza transmiterea coronavirusului, scrie realitateadecovasna.net .– Folosirea mijloacelor aglomerate de transport public va poate crește riscul de expunere la coronavirus.– Daca…