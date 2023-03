Stiri pe aceeasi tema

- Mate Paczolay a reactionat la remarci ale viceministrului de externe ucrainean Ievhen Perebiinis, care a spus intr-un interviu acordat cotidianului slovac SME Svet ca "Ungaria sprijina distrugerea natiunii ucrainene". "Aceasta este o provocare evidenta, ca sa nu mai vorbim de tonul infricosator", a…

- Bratislav Zivkovic, un cetațean sarb declarat indezirabil in Romania, a fost observat printre aleșii și oficialii de rang inalt ruși care au asistat la discursul privind starea Rusiei susținut marți de Vladimir Putin.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a denuntat marti "absurditatea" acuzatiilor presedintelui rus Vladimir Putin care a afirmat ca amenintarea occidentala impotriva Rusiei justifica invadarea Ucrainei, informeaza France Presse, potrivit

- La aproape un an de la invazia Rusiei in Ucraina, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Adunarii Federale. „Discursul meu vine intr-o perioada de cotitura pentru țara noastra, dar și in schimbari cardinale, care au loc la nivel internațional. Pentru a lichida pericolele asupra…

- Rubla s-a depreciat marți, in pofida cererii crescute pentru aceasta moneda inainte de plata impozitelor de la sfarșitul lunii, in timp ce președintele Vladimir Putin se pregatește sa informeze elita politica și militara a Rusiei cu privire la conflictul din Ucraina, scrie Reuters. Fii la…

- Invitații straini nu au fost invitați la discursul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, catre Adunarea Federala. In mod tradițional, parlamentarii vor fi prezenți acolo, iar printre invitați se numara participanți la razboiul din Ucraina, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- "Rusia nu are niciun interes sa absoarba pe nimeni. Pur si simplu nu este recomandabil astazi", a declarat Putin ca raspuns la intrebarea unui reporter despre presupusele zvonuri potrivit carora Rusia vrea sa absoarba Belarusul. "Acesti critici lipsiti de scrupule din exterior fie nu inteleg despre…