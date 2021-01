Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare in showbiz-ul internațional! Frumoasa Pamela Anderson s-a casatorit in secret cu agentul ei de paza! Actrița in varsta de 53 de ani, care a facut furori in serialul „Baywatch” a demonstrat ca inca crede in maritiș, dupa cinci casnicii eșuate. Astfel, starul internațional a imbracat rochia…

- Bianca Dragușanu vine cu detalii despre relația pe care a avut-o cu cel de-al doilea fost soț. Ce marturisiri a facut despre Alex Bodi? Ce i-a mai facut afaceristul pana sa se desparta? Detalii despre relația cu Alex Bodi. Ce i-a mai facut Biancai Dragușanu inainte sa se desparta? Controversata vedeta…

- Biancai Dragușanu ii merg lucrurile foarte bine. Aceasta se bucura de afaceri roditoare, are o fiica superba ce-i aduce zilnic zambetul pe fața și acum traiește din nou fiorii dragostei. Vedeta și-a facut un nou cadou de lux in valoare de 300.000 de euro. De unde vin banii cu care se rasfața zilnic?…

- Vedeta de televiziune s-a declarat de surprinsa de acuzațiile aduse fostului ei soț. Spune ca ea nu știa nimic despre aceste lucruri și spera ca Bodi va scapa nevinovat.''Imi pare rau ca Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presa. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt…

- Nici nu s-a desparțit bine de Alex Bodi, ca Bianca Dragușanu a și plecat din țara. Vedeta a plecat din Romania tocmai in Dubai. Iata care este misterul plecarii sale. Cu cine s-a intalnit Bianca Dragușanu in Dubai Ne-am convins cu toții ca viața amoroasa a Biancai Dragușanu este una tumultoasa, presarata…

- Lora și-a uimit astazi fanii cu o apariție surprinzatoare pe pagina sa de socializare! Vedeta a publicat o fotografie cu ea imbracata in rochie de mireasa, iar imediat fanii au inceput sa o felicite!