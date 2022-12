Stiri pe aceeasi tema

- „Explicațiile gestului Austriei trebuie cautate in zona serviciilor rusești. Razboiul lui Putin nu se poarta doar in Ucraina! Vedem ca astazi a caștigat o batalie folosindu-se de un iepure austriac”, scrie pe Facebook europarlamentarul PNL Daniel Buda, dupa votul din Consiliul JAI, anunța Mediafax.…

- Neregulile din raport au fost sesizate de mai multe persoane și chiar semnalate pe paginile de socializare unde au atras nenumarate critici.Ministerul Finanțelor a publicat mai multe proiecte de acte normative, inclusiv propunerea bugetului de stat pentru anul viitor, iar in raportul privind situația…

- Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri, la finalul intalnirii de la București a miniștrilor de externe din cadrul NATO, ca „Putin crede ca daca ridica destul de mult costurile, lumea va abandona Ucraina”. Secretarul Departamentului de Stat american spune insa ca președintele rus…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca NATO va sprijini Ucraina, pentru ca daca ar caștiga Rusia ar fi o tragedie nu doar pentru poporul ucrainean, ci și pentru intreaga lume, care ar deveni mai periculoasa.

- Papa Francisc a comparat miercuri suferintele ucrainenilor in "martiriul agresiunii" cu Holodomorul - genocidul prin foamete comis in anii 1930 in Ucraina din ordinul dictatorului sovietic Stalin, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Generalul in retragere Ben Hodges estimeaza ca Ucraina va elibera Crimeea pana la vara, iar Hersonul va fi eliberat in urmatoarele 3-4 saptamani. Oficialul american spune ca rușii au probleme mari de moral și de logistica, iar acestea se vor adanci in perioada urmatoare.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost primit de catre Papa Francisc, la Vatican, si au discutat, intre altele despre Ucraina, eutanasie si Haiti, relateaza AFP. In ceea ce priveste Razboiul rus din Ucraina, seful statului francez a evocat luni, in aceasta a treia intalnire cu Suveranul Pontif,…

- In loc sa fuga din Rusia, barbații ar trebui „sa ceara guvernului sa opreasca razboiul”, a declarat Vitali Kliciko, 51 de ani, primarul Kievului, intr-un interviu pentru Bild . Potrivit presei ruse de opoziție, peste 260.000 de barbați au parasit țara de la inceputul mobilizarii parțiale . Vitali Kliciko,…