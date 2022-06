Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac, de la CFR Cluj, a fost selectat in echipa sezonului 2021/2022. Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat ”echipa ideala” a sezonului 2021/2022: Popa (Voluntari) – Ricardinho (Voluntari), Burca (CFR Cluj), Cristea (FCSB), Bancu (Univ. Craiova) – Olaru (FCSB), Boateng…

- Fața de lotul cu care termina anul 2021, FCSB i-a indepartat pe Budescu, Vincius, Keșeru și Straton, cu o medie de varsta de peste 34 de ani, și a realizat o economie de peste 73.000 de euro lunar, cu care acopera salariile cvartetului de forța din ofensiva: Tanase, Olaru, Octavian Popescu, Coman. Straton…

- FCSB a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-1, in ultima runda a play-off-ului Ligii 1. Octavian Popescu (19 ani) a marcat al treilea gol din cariera in poarta campioanei și promite mai multe reușite stagiunea urmatoare. Octavian Popescu are planuri mari pentru sezonul viitor. Vrea sa ramana la FCSB și sa puna…

- Cristi Tanase, președintele celor de la Concordia Chiajna, a vorbit in aceasta dimineața, la GSP LIVE, despre lupta pentru promovarea in Liga 1. Oficialul ilfovenilor a vorbit despre duelul cu CSA Steaua pentru un loc care duce la baraj și spune ca nu crede ca regulamentul poate fi modificat astfel…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost deranjat in urma declarațiilor pe care Marius Onofraș, fost jucator al roș-albaștrilor și campion cu Unirea Urziceni, le-a facut la GSP Live despre „perla” Octavian Popescu. Octavian Popescu, fotbalist cu cifre de-a dreptul impresionante in acest sezon,…

- Nuno Claro, 45 de ani, fost portar la CFR Cluj, e de parere ca Octavian Popescu (19), extrema stanga de la FCSB, trebuie sa plece rapid din Romania pentru a avea o șansa in fotbalul mare. „FCSB are trei jucatori care pot sa fie decisivi: Popescu, Tanase și Olaru. Pentru mine, e pacat ca Octavian Popescu…

- FCSB se afla in fața importantului meci cu CFR Cluj, partida care va avea loc duminica, de la ora 20:30. Mihai Stoica, managerul general al gruparii bucureștene, a vorbit despre antrenorul pe care-l va avea echipa in sezonul urmator.

- Patronul FCSB, Gigi Becali, spune ca i-a revenit increderea in posibilitatea de a castiga titlul, dupa ce a vazut evolutia echipei lui in meciul cu Farul Constanta. "Cred ca este campioana (n.r. - CFR Cluj), am spus ca numai o minune, numai daca vrea Dumnezeu, ca acum numai daca Dumenzeu ne da campionatul.…