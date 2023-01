Cum va arăta prețul aurului în 2023? Experții spun că va atinge valori maximale! Ca și investitor, fie cu experiența sau incepator, mereu trebuie sa arunci un ochi și asupra prețului aurului. De fapt, chiar și persoanele care nu pot fi caracterizate ca investitori analizeaza de cateva ori pe an acest preț – de ce anume? Ei bine, dupa cum știi, aurul este unul dintre puținele obiecte de tranzacționare care nu iși va pierde niciodata complet valoarea. Mai exact, este considerat o investiție sigura, indiferent de situație și de condiția pieței. Așadar, chiar daca tranzacționezi primul tau CFD in momentul de fața, mereu este recomandat sa verifici și prețul aurului inainte. Conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in Franța, Dacia urca pe podiumul pieței de vehicule noi, detronand Citroen pentru a ocupa locul 3, scrie publicația specializata Largus. Cine ar fi prezis, la revenirea marcii in 2005, ca Dacia va ajunge intr-o zi locul 3 pe piața mașinilor noi din Franța? Cu siguranța nu Citroen,…

- Aurul spot a atins un varf de puțin sub 1.850 de dolari pe uncie in primele ore, inainte de a se relaxa și de a se tranzacționa in jurul valorii de 1.834 de dolari pe uncie la sfarșitul dimineții in Europa. Contractele futures pe aur din SUA au crescut cu 0,72% la 1.839,40 dolari, potriv it CNBC."In…

- Pentru prima zi a acestei saptamani, a doua din anul 2023, se anunța o vreme calda pentru aceasta data. Așadar, vești cat se poate de bune despre regimul termic, pentru ziua de 2 ianuarie, o zi din a doua luna de iarna, calendaristic cel puțin, dar cu temperaturi mai degraba primavaratice. Cerul va…

- Romania ocupa ultimul loc in clasamentul european al gradului de digitalizare a societații și economiei. Totuși, in 2023, țara noastra are șansa sa transforme in oportunitate gradul scazut de digitalizare a societații și economiei, indica datele interne ale Connections Consult. „Romania are șansa construcției…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat la Prima TV ca un credit trebuie facut in moneda in care castigi bani, precizand ca leul este cea mai stabila moneda din regiune si ca ca anul trecut paritatea leu – euro era de 4,95, iar acum este de 4,92. Adrian Caciu a fost intrebat, la emisiunea Insider…

- Cancelarul german Olaf Scholz va face presiuni asupra Chinei pentru ca aceasta sa-si deschida pietele, si va exprima preocupari legate la situatia drepturilor omului, cu prilejul vizitei pe care o va intreprinde in China la 4 noiembrie, prima deplasare a unui lider al Uniunii Europene in tara asiatica…

- Experții in frigotehnie au anunțat la ce temperatura trebuie setat frigiderul pentru un consum mai mic de energie electrica. Daca vei respecta recomandarile experților vei economisi enorm. Așadar, ce trebuie sa faci, vezi in randurile de mai jos. La ce temperatura sa setezi frigiderul pentru ca acesta…

- Cand vine vorba de gradina si de locuinta ta, aspectul conteaza mult pentru a avea confort si pentru a te simti cat mai bine in spatiul tau safe. O gradina bine intretinuta confera o infatisare frumoasa intregii tale resedinte, curatenia sa fiind pe primul plan. Astfel, intretinerea unei gradini inseamna…