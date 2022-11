Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul privind varianta pieței semi-reglementate a fost facut de președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca. Inca se cauta soluții tehnice, a declarat liderul liberal, astfel incat prețurile pentru consumatorii casnici sa nu creasca. Decizia finala ar urma sa fie luata miercuri.

- Pretul energiei electrice a scazut pe piața spot: Ajunge aproape la același nivel ca anul trecut Pretul energiei electrice a scazut pe piața spot: Ajunge aproape la același nivel ca anul trecut Pentru a doua luna la rand și in octombrie, pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a scazut.…

- ”Eu va spun despre o noua filosofie pe piata energiei, despre reglementarea pietei de energie, nu in felul in care a discutat-o pe genunchi ministrul Popescu in septembrie. (.) Probabil ca este nevoie, pentru ca vorbim de cameralism, probabil ca este nevoie de o noua Ordonanta, este nevoie de o noua…

- Specialiștii in energie lanseaza un avertisment și spun ca de anul viitor am putea vedea facturi chiar și cu 200% mai mari decat cele de acum, in lipsa unor masurilor luate de guvernanți, și asta din cauza prețurilor uriașe cu care se vinde energia acum. Coaliția de guvernare cauta o soluție. Momentan…

- Pretul energiei electrice din tara noastra a inregistrat o scadere accelerata, nivelul acestuia injumatatindu-se in doar zece zile pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), administrata de OPCOM.Evolutia, care nu se regaseste doar in Romania, poate fi pusa cu greu pe seama dezechilibrelor dintre cerere…

- Pretul energiei electrice din tara noastra a inregistrat o scadere accelerata, nivelul acestuia injumatatindu-se in doar zece zile pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), administrata de OPCOM. Evolutia, care nu se regaseste doar in Romania, poate fi pusa cu greu pe seama dezechilibrelor dintre cerere…

- Cat platești daca ai depașit pragul de 255 KWh, pana la care prețul energiei electrice este plafonat. Exemple de calcul Dupa ce guvernul a aprobat ordonanța care stabilește noua limita de consum, mai puțini romanii beneficiaza de reduceri la facturile de electricitate. Pragul pentru prețul plafonat…

- Prețul energiei electrice pe bursa in luna iulie 2022 a avut o valoare de patru ori mai mare decat prețul mediu inregistrat in aceeași perioada a anului 2021. Prețul energiei electrice pe piața spot a bursei OPCOM (Piața pentru Ziua Urmatoare – PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWj in luna iulie…