- Proiectul tehnic al Pasajului Solventul a fost actualizat. Demarat de fosta administrație, pasajul subteran va fi amenajat sub zece linii de cale ferata. Anul trecut, la finalul lunii septembrie, municipalitatea a semnat cu o asociere de firme contractul, iar actualizarea ar fi trebuit sa se faca in…

- Astazi, 28 iulie, a demarat acțiunea de dezinsecție prin pulverizare aeriana in Pitești! Stropirile sunt efectuate de catre SC AERO WEST SRL – Timișoara, acțiunea avand cate doua treceri, dimineața și seara, in fiecare din cele trei zile de desfașurare: 28 – 30 iulie, prima trecere intre 06:00 și 09:00,…

- Consiliul Județean Bihor a anunțat ca joi a fost semnat contractul pentru actualizarea studiului de fezabilitate și realizarea proiectului tehnic pentru drumul expres Oradea – Arad, informeaza Medaifax. Documentul a fost semnat in Oradea de președinții consiliilor județene din Arad și Bihor,…

- A demarat proiectul ”Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani” Iata pașii derularii proiectului: Predare amplasament catre constructor – 17 iunie 2021; Demarare lucrari – 22 iunie 2021; In 2021 mai mulți kilometri de strazi și trotuare vor fi refacuți in cadrul proiectului…

- Unul dintre cele mai ”chinuite” obiective istorice din Timișoara, Castelul Huniade, are parte in sfarșit de primele vești bune. Documentația pentru studiul DALI a fost obținuta de la Ministerul Culturii, iar in aproximativ doua luni se va scoate la licitație proiectul tehnic. Daca lucrurile merg ”ca…

- Joi, 20 mai, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, au facut o vizita la București, cu scopul de a discuta cu ministrul Bogdan Gheorghiu, dar și cu secretarii de stat și responsabilii financiari, juridici și culturali despre relansarea proiectului…

- Scriitorul Robert Șerban a declarat, marți seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE ca doar pandemia, care a amanat programul Capitala Culturala Europeana, ne-a impiedicat sa ne facem de ras intrucat orașul nu este pregatit. In calitate de consilier la Aquatim, acesta a vorbit despre Muzeul Apei, care este…

- Climb Again este prima organizatie din Europa care a transformat escalada in forma de terapie pentru copii si tineri cu dizabilitati. Evenimentul se va desfasura in data de 13 mai la Liceul Teoretic Special “Iris” Timișoara , strada Cosminului 40 Timisoara, incepand cu ora 12.00. Ne-ar bucura sa…