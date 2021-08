Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul tehnic al Pasajului Solventul a fost actualizat. Demarat de fosta administrație, pasajul subteran va fi amenajat sub zece linii de cale ferata. Anul trecut, la finalul lunii septembrie, municipalitatea a semnat cu o asociere de firme contractul, iar actualizarea ar fi trebuit sa se faca in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, isi exprima increderea in proiectul de transformare si reconstructie a MAI, demarat de actuala conducere, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. “Astazi este Ziua Ministerului Afacerilor Interne, o institutie fundamentala in arhitectura statului roman…

- Compania Azomures a demarat o ancheta interna in urma exploziei produse in noaptea de marti spre miercuri la combinatul Azomures, precizand ca va coopera cu autoritatile care au responsabilitati in acest domeniu. "Compania a inceput o ancheta interna asupra incidentului tehnic. Cooperam…

- In perioada 01.07.2021 – 30.07.2021 se desfasoara Concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului „DESA1 – Dezvoltare Educaționala, Sociala și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID 130177. In cadrul etapei de selecție a planurilor de afaceri pot participa persoane care au absolvit…

- Documentul a fost semnat in Oradea de catre președinții ambelor Consilii Județene din Arad și Oradea, respectiv de primarii ambelor municipii și reprezentatul firmei executante. Valorea investiției este de aproximativ 40 milioane de lei, fara TVA. Drumul expres va avea o lungime de aproximativ 134.5…

- A demarat proiectul ”Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani” Iata pașii derularii proiectului: Predare amplasament catre constructor – 17 iunie 2021; Demarare lucrari – 22 iunie 2021; In 2021 mai mulți kilometri de strazi și trotuare vor fi refacuți in cadrul proiectului…