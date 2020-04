Stiri pe aceeasi tema

- Micile magazine și piețe din Austria s-ar putea redeschide in anumite condiții saptamana viitoare, deși restricțiile de blocare stranse vor ramane in vigoare, a spus cancelarul țarii, in timp ce alte afaceri ar putea urma luna viitoare. Sebastian Kurz a elaborat un plan de „deschidere treptata a societații…

- Spania a inregistrat un nou record de decese in 24 de ore cu 514 de persoane care au murit din cauza Covid-19 intre luni și marți, ceea ce face ca bilanțul sa urce la un total de 2.696 de decese, a anunțat Ministerul Sanatații, relateaza AFP. Numarul total de cazuri confirmate se apropie de 40.000,…

- ''De la Reunificarea germana, nu, de la al Doilea Razboi Mondial, nu a mai existat pentru tara noastra o provocare ce sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra comuna'', a subliniat Merkel. ''Cred cu fermitate ca vom reusi in aceasta sarcina daca toti cetatenii o vor considera cu adevarat…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Italia inaspreste restrictiile de circulatie aplicate populatiei, o masura definita de premierul Giuseppe Conte cu sintagma „Eu raman acasa”, pentru a-si indemna concetatenii sa limiteze la maximum deplasarile. Legaturile externe ale Italiei au fost drastic reduse, iar mai multe tari invecinate, precum…

- Epidemia de coronavirus a cauzat moartea a mai mult de 1.000 de persoane in afara Chinei continentale, mai exact 1.115, potrivit unei recenzii facute marti de AFP citand cifre oficiale. Virusul a provocat moartea a 631 de persoane in total in Peninsula, cea mai afectata tara din Europa, a doua in…

- Autoritațile de la Roma au confirmat inca 3 decese, bilanțul ajunge astfel la 10 morți de la declanșarea epidemiei. Din cele 20 de regiuni ale Italiei, 7 sunt afectate de noul tip de coronavirus. Astazi au mai fost depistate inca 54 de cazuri dintr-un total de 283.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.